Таинственный бюст откопали строители в Петербурге — видео
Предположительно, находке около 200 лет, автор скульптуры и ее культурная ценность пока не известны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Петербургские искусствоведы пытаются разгадать тайну происхождения неизвестной скульптуры. На мраморный бюст случайно наткнулись строители. При раскопках котлована из земли показалось монументальное лицо и часть фигуры. Все работы на стройке тут же прекратили и вызвали на место экспертов.
Предположительно, находке около 200 лет. Но кто автор скульптуры и какова ее культурная ценность? Чтобы докопаться до истины, ученым еще предстоит кропотливая работа в городских архивах. Загадочный артефакт уже оценила Елена Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге представили эскиз памятника Федору Ушакову.
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