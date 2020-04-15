Предположительно, находке около 200 лет, автор скульптуры и ее культурная ценность пока не известны.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Петербургские искусствоведы пытаются разгадать тайну происхождения неизвестной скульптуры. На мраморный бюст случайно наткнулись строители. При раскопках котлована из земли показалось монументальное лицо и часть фигуры. Все работы на стройке тут же прекратили и вызвали на место экспертов.

Предположительно, находке около 200 лет. Но кто автор скульптуры и какова ее культурная ценность? Чтобы докопаться до истины, ученым еще предстоит кропотливая работа в городских архивах. Загадочный артефакт уже оценила Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге представили эскиз памятника Федору Ушакову.

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