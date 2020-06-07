«Держите себя в руках, иначе заболеете»: Гузеева жестко пригрозила хейтерам
Телеведущая призналась в Instagram, что ее терпению тоже есть предел.
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Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже не первый раз пытается «приструнить» хейтеров, которые каждый раз находят все новые и новые поводы для критики звезды. Возмущение у пользователей вызывает и текст постов знаменитости, и ее фотографии. Невыдерживающая такой волны негатива Гузеева вынуждена бороться с недоброжелателями, и в этой борьбе она выбирает довольно строгие методы.
Так, в своей новой публикации звезда снова обратилась к злопыхателям, отметив, что и ее терпению есть предел. Она намекнула на то, что любая критика должна иметь границы и пригрозила комментаторам.
«Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых мудаках, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете», — написала Гузеева.
Впрочем, фолловеры дали понять, что их не напугали слова ведущей.
«Ой, напугала!»
«Прямо старуха Изергиль, на всех проклятья сыплет!» — возмутились юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева показала, как выглядела в 18 лет.
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