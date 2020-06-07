«Сидел скрючившись, цвет лица бледно-зеленый»: Очевидец рассказала о смертельном ДТП в Петербурге

Очевидица страшного ДТП в Петербурге на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны рассказала о произошедшем. Как пояснила Лариса Названова, она подошла к месту инцидента уже после того, как автомобиль Ferrari столкнулся с такси Volkswagen Polo. По словам женщины, водитель последнего находился без сознания.

«Я сначала думала, что водитель мертв, потому что там подушка безопасности, видимо, сработала: он сидел скрючившись, уткнувшись в руль. Цвет лица бело-зеленый совершенно. Я думала, что это труп», — поделилась очевидица.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель Volkswagen Polo скончался. Также, по предварительным данным, в результате инцидента пострадала девушка, находившаяся в салоне машины.

«Потом они извлекли пассажирку на заднем сидении — молодая женщина. Она шевелилась, когда я подошла. На нее тоже надели маску, ее тоже извлекли. Поместили в скорую, уехали», — рассказала Названова.

В то же время водитель Ferrari, согласно информации 5-tv.ru, находится в состоянии средней степени тяжести.

«Водитель вышел своим ходом из Ferrari. <…> Он абсолютно в нормальном состоянии. Когда его в скорую поместили, жена его собрала какие-то вещи», — отметила свидетельница аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль Ferrari, двигавшийся по дороге на огромной скорости, влетел в Volkswagen Polo, который в этот момент поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении.