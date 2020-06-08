«Любовь вам к лицу»: Седокова заинтриговала поклонников солнечным фото

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Алина Потёмкина
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Певица показала, как нежится в лучах солнца с сыном на руках.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

АннаСедоковаа показала подписчикам, как выглядит в ее представлении идеальная жизнь. Певица опубликовала вInstagramm фото с сыном, на котором оба нежатся на солнышке на борту яхты, за спиной у них водный пейзаж. Судя по всему, снимок был сделан еще до того, как страны закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

«Жить моей лучшей жизнью», — подписала фото Седоковаа.

Instagramm annasedokovaa

Поклонников вдохновил снимок певицы, многие отмечали ее стройную фигуру и красивые длинные ноги. Некоторые предположили, что артистка вновь не одна, хотя в сети и ходят слухи о том, что она рассталась с баскетболистом из подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой. Как утверждают в окружении Седоковой, возлюбленный певицы вернулся к бывшей жене.

«Какая вы классная! Просто ходячий мотиватор»;

«Идеально»;

«Анечка, шикарно выглядишь»;

«Любовь вам к лицу, потрясающие», — писали фолловерыы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Седоковаа рассказала о разрыве отношений с мужем и матерью.

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