«Было слишком больно»: Седокова рассказала о разрыве отношений с мужем и матерью

Книга Анны Седоковой «Я — сильная, я — справлюсь» неделей ранее стала доступной для предзаказа в сети. В ней артистка рассказала, почему ушла из «ВИА Гры», кто отец ее третьего ребенка, и другие подробности личной жизни. Не обошла она и болезненную для себя тему разрыва с бывшим мужем, футболистом Валентином Белькевичем и родной матерью Светланой Седоковой.

Певица призналась, что мечта о единственном на всю жизнь браке сыграла с ней злую шутку. Анна стремилась сохранить отношения, несмотря на пьяные загулы и романы супруга. Однако спортсмен не прекратил вести вольный образ жизни даже после беременности Седоковой. В надежде на родительскую поддержку артистка позвонила маме.

«Не смей разводиться! Ты будешь никому не нужная женщина — старая и с ребенком на руках», — цитирует ее портал Starhit.ru.

Расстаться с Валентином Анна смогла лишь через два года. Вскоре девушка действительно осталась одна, к тому же без работы и без денег. Впереди ее ждало немало разочарований, но в итоге она обрела счастье. Сегодня 37-летняя звезда — успешная певица, ведущая авторского шоу, владелица собственной линейки одежды, мать троих детей и возлюбленная перспективного баскетболиста Яниса Тиммы. А с мамой, по словам Седоковой, она больше не общается.

«В какой-то момент я поняла, что нам нужно отделиться. Когда это произошло, моя жизнь стала лучше. Наверное, я говорю странные слова, но мне было слишком больно», — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова купила вторую квартиру во время пандемии коронавируса.