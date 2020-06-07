По предварительной информации, инцидент произошел на улице Строителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Очевидцы сообщают о стрельбе в Москве. По их словам, инцидент произошел на улице Строителей. По предварительной информации ранен один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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