5-tv.ru стали известны подробности стрельбы на улице Строителей в Москве. По предварительной информации, стрелок засел в одной из квартир на втором этаже. Предположительно, мужчина пьян. Стрельба ведется из охотничьего ружья. Ранен один человек. Пуля попала мужчине в левую ногу.

В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.