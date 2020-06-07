Нетрезвый мужчина открыл стрельбу в Москве
По предварительной информации, стрельба ведется из охотничьего ружья, ранен один человек.
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Фото, видео: ТАСС / Owen Humphreys; 5-tv.ru
5-tv.ru стали известны подробности стрельбы на улице Строителей в Москве. По предварительной информации, стрелок засел в одной из квартир на втором этаже. Предположительно, мужчина пьян. Стрельба ведется из охотничьего ружья. Ранен один человек. Пуля попала мужчине в левую ногу.
В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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