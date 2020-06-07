Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве
Стрелок пока не задержан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Число пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы увеличилось до двух. Как стало известно 5-tv.ru, ранены мужчина и девушка. Мужчине стрелок, засевший в одной из квартир на улице Строителей дом 5, попал в ногу, у девушки ранение в руку. Им оказывается медицинская помощь.
По предварительной информации, стрелок засел в одной из квартир на втором этаже. Предположительно, мужчина пьян. Стрельба ведется из охотничьего ружья.
В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стрелок пока не задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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