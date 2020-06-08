Видео: артиллеристы ЦВО помогли потушить пожар на иркутской нефтескважине

Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Устранение возгорания обеспечил расчет противотанкового орудия Центрального военного округа.

«Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими ЦВО с ювелирной точностью, срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях», — уточняет пресс-служба ЦВО.

Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины и тушения пожара. Решение о помощи в ликвидации ЧП принял министр обороны Сергей Шойгу.

Для устранения последствий аварии использовался противотанковый расчет 100-миллиметрового орудия «Рапира», который дислоцировался в Самарской области. Его оперативно доставили самолетом в Иркутскую область.

Ранее 5-tv.ru писал, что нефтяная скважина Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» загорелась в Иркутской области. ЧП произошло еще 30 мая, однако пожар продолжался в течение недели. Возгорание произошло после разгерметизации соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку.