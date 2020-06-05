Видео: Нефтяная скважина одного из предприятий загорелась в Иркутской области

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Карина Бернтгольц
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Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам,

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Фото, видео: Facebook @Андрей Шикуев, ТАСС / Виталий Тимкив

Нефтяная скважина Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» загорелась в Иркутской области. Как говорится в сообщении на официальном сайте региона, ЧП произошло еще 30 мая, однако пожар продолжается до сих пор.

Как пояснил начальник управления производственной безопасности ООО «ИНК» Андрей Богданов, возгорание произошло в результате разгерметизации соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку.

Для его ликвидации было решено привлечь силы военных артиллеристов. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится более чем в ста километрах от места происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при взрыве в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Также, по предварительным данным, пострадал один человек — 71-летний мужчина.

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