Видео: Нефтяная скважина одного из предприятий загорелась в Иркутской области
Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам,
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Фото, видео: Facebook @Андрей Шикуев, ТАСС / Виталий Тимкив
Нефтяная скважина Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» загорелась в Иркутской области. Как говорится в сообщении на официальном сайте региона, ЧП произошло еще 30 мая, однако пожар продолжается до сих пор.
Как пояснил начальник управления производственной безопасности ООО «ИНК» Андрей Богданов, возгорание произошло в результате разгерметизации соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку.
Для его ликвидации было решено привлечь силы военных артиллеристов. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, ближайший из которых находится более чем в ста километрах от места происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при взрыве в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Также, по предварительным данным, пострадал один человек — 71-летний мужчина.
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