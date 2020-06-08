Видео: Трусова начала тренировки в группе Плющенко
Олимпийский чемпион показал момент занятий знаменитой подопечной, которая ушла к нему от Тутберидзе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @plushenkoofficial
Группа юных фигуристов Евгения Плющенко, включая Александру Трусову, начала тренировки в Кисловодске. Об этом двукратный олимпийский чемпион написал на свой странице в Instagram.
Наставник выложил видео, на котором показал детей, прыгающих через скакалки на стадионе. Очевидно, участники команды дождались результатов теста на коронавирус. По словам автора поста, работа уже кипит. Подписчики встретили публикацию с восторгом и пожелали Александре успехов с новым тренером.
О переходе Трусовой из команды Этери Тутберидзе к Плющенко стало известно месяцем ранее. Эта новость вызвала скандал в мире фигурного катания. Говорят, 15-летняя спортсменка почувствовала свою ненужность в группе и невнимание со стороны Тутберидзе. На нового наставника обрушились обвинения, что он переманил спортсменку. Прославленный фигурист говорит, что Александра сама решила перейти к нему в тренерский штаб. Коллеги Тутберидзе назвали решение девушки «ножом в спину» для ее наставницы.
Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-при, серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров.
Ранее 5-tv.ru писал, что группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду.
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