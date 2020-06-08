В Росссии отмечают столетний юбилей легенды советской авиации Ивана Кожедуба
Самый результативный пилот Великой Отечественной войны начал войну сержантом, а закончил майором. Свою третью звезду Героя Советского Союза летчик получил всего в 25 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Иванов Олег; 5-tv.ru
И сегодня ровно сто лет со дня рождения легенды высокого полета — советского летчика-истребителя Ивана Кожедуба. Непревзойденный ас антигитлеровской коалиции, он считается самым результативным пилотом Великой Отечественной войны.
Свою третью звезду Героя Советского Союза летчик получил всего в 25 лет. В бою у Кожедуба был свой узнаваемый небесный почерк — сегодня память о прославленном фронтовом авиаторе берегут уже его потомки и ученики.
Подробности в видеосюжете Максима Приходы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом.
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