В Росссии отмечают столетний юбилей легенды советской авиации Ивана Кожедуба

И сегодня ровно сто лет со дня рождения легенды высокого полета — советского летчика-истребителя Ивана Кожедуба. Непревзойденный ас антигитлеровской коалиции, он считается самым результативным пилотом Великой Отечественной войны.

Свою третью звезду Героя Советского Союза летчик получил всего в 25 лет. В бою у Кожедуба был свой узнаваемый небесный почерк — сегодня память о прославленном фронтовом авиаторе берегут уже его потомки и ученики.

Подробности в видеосюжете Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом.