«Заядлая дачница» Юлия Меньшова в соломенной шляпке радуется лету

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова из числа тех людей, кому для полного счастья достаточно лишь прогуляться по полю, вдыхая аромат свежих трав и прислушиваясь к звукам живой природы. По крайней мере, об этом сама звезда регулярно пишет в Instagram.

Так, только за последние несколько недель в блоге Меньшовой появилась целая серия снимков, где она позирует то сидя на травке, то спрятавшись в дивные ярко-желтые цветы. Актриса даже придумала собственные хэштеги: #подмосковныепросторы и #радостикарантина. А последний пост и вовсе посвятила дачному сезону — 2020, опубликовав фото в соломенной шляпке, без макияжа и шикарных нарядов.

«Ну, здравствуй, лето!» — подписала кадр звезда, добавив массу смайликов в виде человечков, животных, птиц, насекомых, цветов и, конечно, солнца.

Instagram @juliavmenshova

Пользователи сети поддержали актрису в стремлении уехать как можно дальше от мегаполиса и насладиться размеренной и тихой жизнью. Многие также признались, что мечтают о том времени, когда режим ограничений, введенный в стране на фоне пандемии COVID-19 снимут окончательно, и можно будет со «спокойной душой» отправиться на пляж.

«Юля, вы — символ лета! Нежная, теплая, яркая!»

«Какое атмосферное фото… Заядлая дачница!»

«Мы тоже радуемся лету! Наконец можно выйти из дома!»

«Вот видите, стоило только пожелать и оно пришло! Наслаждайтесь, живите на всю катушку в это лето!»

«Хороша девица! Прямо благодать!» — писали фолловеры звезды в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал домашнее селфи Юлии Меньшовой без макияжа и прочих прикрас.