«Юлия, вы помолодели!»: Меньшова без макияжа поделилась позитивом

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Валентин Черников
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Актриса не обиделась на СМИ, назвавшие ее растолстевшей.

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Фото, видео: Instagram @juliavmenshova

Лишние килограммы Юлии Меньшовой и неприятные отзывы в СМИ на эту тему не расстроили ее. Об этом звезда экрана написала подписчикам в Instagram. Актриса и телеведущая радуется жизни и заряжает поклонников позитивом.

В новом посте для микроблога она поделилась хорошим настроением и селфи, сделанным напротив зеркала. Меньшова запечатлела себя без макияжа, но его отсутствие не испортило 50-летнюю знаменитость. Подписчики отметили, что Юлия помолодела. Не исключено, что в этом заслуга косметологов. Фото она сделала из салона красоты.

Instagram @juliavmenshova

«В Подмосковье открылись салоны красоты! А завтра наступит тепло. Обещают. В общем, жизнь налаживается! Несмотря на мои „отрощенные бока“, за которые с такой радостью уцепились всякие СМИ, оповещая, мол, „растолстевшая Меньшова обратилась к подписчикам“, все не так уж и плохо», — написала звезда.

Поклонники посоветовали звезде не обращать внимания на отрицательные отзывы и оставаться такой же молодой и сияющей. Ведь на внешнем облике человека сказывается и его душевное состояние.

«Какая вы молодец! Красотка, да еще и с чувством юмора!»

«Юлия, вы помолодели!»

«Вам комплимент, фото отличное»;

«Юленька, вы прелесть, восхищаюсь вами. Никакие „бока“ даже если и прилипнут, вас не испортят», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Меньшова рассказала о дочери по случаю семейного праздника.

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