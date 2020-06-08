Наследники «Брата»: Кем стали дети Сергея Бодрова?

С момента гибели Сергея Бодрова-младшего прошло 18 лет. В 2002 году всеми любимый актер и режиссер, сыгравший главную роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат», трагически погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье. У Бодрова осталось двое детей, которых вдова режиссера Светлана воспитывает в одиночку. И сын, и дочь Сергея Бодрова унаследовали творческие гены отца.

Старшему сыну Бодрова-младшего — Александру — в этом году исполнится 18 лет. Он родился за месяц до гибели режиссера. У парня рано проявился музыкальный талант — он пишет песни и мечтает стать рэпером. Александр уже записал несколько треков под псевдонимом Simply Саня. Пока своим творчеством он делится лишь с ограниченным кругом лиц, но друзья парня утверждают, что со временем он мечтает выступать на больших площадках.

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По словам Светланы Бодровой, Александр очень похож на отца.

«Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — поделилась Светлана с KP.RU.

Дочь Бодрова, 22-летняя Ольга, пошла по стопам отца. Недавно она закончила режиссерский факультет ГИТИСа. Девушка пишет стихи, играет в театре и недавно начала сниматься в кино. Ольга уже успела сыграть эпизодическую роль в биографической ленте «Калашников» по сценарию своего деда Сергея Бодрова-старшего.

Instagram @olyabodrova

Вдова Сергея Бодрова Светлана после смерти мужа второй раз замуж так и не вышла — осталась верна Бодрову. По ее признанию, у них с режиссером была настоящая любовь, которая не повторяется.

В этом году страна отмечает 20-летие со дня выхода культового фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Образ справедливого героя Данилы Багрова, воплощенного Сергеем Бодровым-младшим в двух частях криминальной драмы, стал олицетворением целого поколения россиян. Ранее 5-tv.ru выяснил, как актеры легендарного фильма объясняют феномен успеха картины.