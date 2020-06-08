Наследники «Брата»: Кем стали дети Сергея Бодрова?
Как дочь, так и сын режиссера решили связать свою жизнь с творчеством.
Фото: Кадр из кинофильма "Брат"
С момента гибели Сергея Бодрова-младшего прошло 18 лет. В 2002 году всеми любимый актер и режиссер, сыгравший главную роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат», трагически погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье. У Бодрова осталось двое детей, которых вдова режиссера Светлана воспитывает в одиночку. И сын, и дочь Сергея Бодрова унаследовали творческие гены отца.
Старшему сыну Бодрова-младшего — Александру — в этом году исполнится 18 лет. Он родился за месяц до гибели режиссера. У парня рано проявился музыкальный талант — он пишет песни и мечтает стать рэпером. Александр уже записал несколько треков под псевдонимом Simply Саня. Пока своим творчеством он делится лишь с ограниченным кругом лиц, но друзья парня утверждают, что со временем он мечтает выступать на больших площадках.
По словам Светланы Бодровой, Александр очень похож на отца.
«Наш сын Саша очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера», — поделилась Светлана с KP.RU.
Дочь Бодрова, 22-летняя Ольга, пошла по стопам отца. Недавно она закончила режиссерский факультет ГИТИСа. Девушка пишет стихи, играет в театре и недавно начала сниматься в кино. Ольга уже успела сыграть эпизодическую роль в биографической ленте «Калашников» по сценарию своего деда Сергея Бодрова-старшего.
Вдова Сергея Бодрова Светлана после смерти мужа второй раз замуж так и не вышла — осталась верна Бодрову. По ее признанию, у них с режиссером была настоящая любовь, которая не повторяется.
В этом году страна отмечает 20-летие со дня выхода культового фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Образ справедливого героя Данилы Багрова, воплощенного Сергеем Бодровым-младшим в двух частях криминальной драмы, стал олицетворением целого поколения россиян. Ранее 5-tv.ru выяснил, как актеры легендарного фильма объясняют феномен успеха картины.
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