Россияне смогут выехать из РФ для ухода за родственниками, учебы, работы или лечения
Правительство России назвало условия, при которых россияне смогут отправиться за рубеж.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Кабмин назвал ряд условий, при которых россияне смогут выехать за рубеж. Речь идет о том, если гражданин покидает страну связи с необходимостью ухода за больными родственниками, для работы, обучения или прохождения лечения. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал Мишустин.
Те же условия касаются и иностранных граждан, которым необходимо посетить Россию для этих целей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля.
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