В Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
Перечень стран в ведомстве намерены определить совместно со специалистами Роспотребнадзора.
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Фото, видео: ТАСС / imago images / Christian Ohde, Лысцева Марина, Бобылев Сергей, Гердо Владимир, Лысцева Марина
В Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в ближайшее время в Роспотребнадзор будут направлены соответствующие документы.
Отмечается, что перечень стран, с которыми может быть вновь открыто авиасообщение, специалисты ведомств утвердят совместно.
«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — цитирует агентство собеседника.
Источник отметил, что бизнес-авиация может возобновить выполнение рейсов «почти во все страны». Собеседник агентства добавил, что совещание в Росавиации с участием представителей крупнейших авиаперевозчиков было инициировано на фоне соответствующего поручения главы правительства Михаила Мишустина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация и Роспотребнадзор согласовали «антивирусные» условия работы авиакомпаний.
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