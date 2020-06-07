В Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, в ближайшее время в Роспотребнадзор будут направлены соответствующие документы.

Отмечается, что перечень стран, с которыми может быть вновь открыто авиасообщение, специалисты ведомств утвердят совместно.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — цитирует агентство собеседника.

Источник отметил, что бизнес-авиация может возобновить выполнение рейсов «почти во все страны». Собеседник агентства добавил, что совещание в Росавиации с участием представителей крупнейших авиаперевозчиков было инициировано на фоне соответствующего поручения главы правительства Михаила Мишустина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация и Роспотребнадзор согласовали «антивирусные» условия работы авиакомпаний.