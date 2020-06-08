Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» вернулось в Кронштадт из кругосветного плавания
Экспедиция, длившаяся полгода, была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
В Кронштадте сегодня пришвартовался «Адмирал Владимирский» — исследовательское судно завершило уникальную кругосветку по маршруту великих мореплавателей. Экспедиция была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна. За полгода, что длилось путешествие, участники собрали невероятное количество новых данных — по сути, заново открыли ледяной континент.
В порту исследователей встречал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские корабли вернулись после полугода странствий.
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