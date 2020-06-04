Покорители Атлантики: российские корабли вернулись после полугода странствий

Эфирная новость 24

Фрегат «Паллада» и барк «Седов» прошли кругосветку, четырехмачтовый «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк

Масштабная экспедиция завершилась сегодня во Владивостоке и Калиниграде. На родину вернулись экипажи российских парусников.

Фрегат «Паллада» и барк «Седов» прошли кругосветку, четырехмачтовый «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание. На борту всех трех кораблей, покоривших Атлантику — курсанты. Многие впервые столкнулись с трудностями дальнего морского похода.

За пол года барк «Крузенштерн» дважды пересек экватор и сегодня вернулся в Калининград. Он успешно завершил трансатлантическую экспедицию «Паруса мира». А на другом конце страны во Владивостоке сегодня встречают сразу два судна. Самая быстрая в мире «Паллада» и самый крупный парусник планеты — барк «Седов».

Чему научились за полгода странствий — узнал Евгений Подтергера.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

2:55
«Почему узнали через два дня?» — Путин раскритиковал доклад о ЧП в Норильске
2:36
Покорители Атлантики: российские корабли вернулись после полугода странствий
2:20
Екатерина Шпица напугала фанатов размышлениями о боли и страданиях
2:04
Российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща
1:48
75 лет спустя: Парад Победы на Красной площади пройдет по образцу 1945 года
1:34
«Ты такая аппетитная»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

Сейчас читают

Четверг, 4 июня — почему сегодня последний шанс исправить все перед полнолунием?
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок