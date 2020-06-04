Покорители Атлантики: российские корабли вернулись после полугода странствий

Масштабная экспедиция завершилась сегодня во Владивостоке и Калиниграде. На родину вернулись экипажи российских парусников.

Фрегат «Паллада» и барк «Седов» прошли кругосветку, четырехмачтовый «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание. На борту всех трех кораблей, покоривших Атлантику — курсанты. Многие впервые столкнулись с трудностями дальнего морского похода.

За пол года барк «Крузенштерн» дважды пересек экватор и сегодня вернулся в Калининград. Он успешно завершил трансатлантическую экспедицию «Паруса мира». А на другом конце страны во Владивостоке сегодня встречают сразу два судна. Самая быстрая в мире «Паллада» и самый крупный парусник планеты — барк «Седов».

Чему научились за полгода странствий — узнал Евгений Подтергера.