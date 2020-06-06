Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на обвинение в домашнем

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Светлана Александрова
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Актриса призналась, что поначалу сомневалась, стоило ли выносить семейные проблемы на публику, но потом перестала жалеть о выложенном в сеть видео.

Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на обвинение в домашнем

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Агата Муцениеце рассказала о реакции Павла Прилучного на публичное обвинение в домашнем насилии, на которое она решилась несколько месяцев назад. Беседуя с Екатериной Варнавой в своей программе «Честный развод» на YouTube-канале, Муцениеце призналась, что Павел отреагировал на размещенное ею в Instagram видео «плохо».

«Он сказал, что я предатель. Сейчас уже судачить, зачем я это сделала, конечно, нет смысла, потому что если я сделала — я сделала», — сказала Агата.

По ее словам, в какой-то момент, после того как столкнулась с негативной реакцией в соцсетях, актриса начала сомневаться, стоило ли выносить личные отношения в публичную плоскость, но позже перестала жалеть о сделанном.

«Я понимала, что это вызовет резонанс, и оно вызвало резонанс. Но то, во что это превратилось в итоге, даже вся ситуация с Региной (Тодоренко — примечание ред.), то что это приобрело такой масштаб, и люди заговорили о домашнем насилии больше», — объяснила Муцениеце.

Она также рассказала, что после произошедшего Прилучный не пытался восстановить отношения.

«У него была фраза: если ты захочешь вернуться, приходи», — сказала актриса.

Однако, по ее мнению, это не является полноценной попыткой, хотя если бы муж пришел с цветами, искренне раскаялся и попросил прощения, она бы ответила, что подумает.

Как ранее писал 5-tv.ru, о разводе Анаты Муцениеце и Павла Прилучного стало известно в начале года, а в феврале актриса выложила на своей странице в Instagram видео, в котором пожаловалась, что муж поднял на нее руку и «довел до слез детей», а кроме того, выгнал всех троих из дома, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции.

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