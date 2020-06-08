Стартовал первый виртуальный российский форум кино и телеиндустрии Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы, начал свою работу.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова в приветственном слове обратила внимание, что в стартовавшем мероприятии принимают участие более 400 зарубежных участников из 56 стран и столько же — из России. На площадке состоится более 270 встреч международных закупщиков с российскими компаниями, более 70 из которых запланированы уже в первый день работы форума.

«Несмотря на то, что открытие рынка пройдет в виртуальном формате, мы надеемся собрать на нем это международное профессиональное сообщество для знакомства с российским рынком, отечественным кинематографом и его лицами. Впереди еще неделя смотра новых проектов и общения с теми, кто их создает и представляет — и мы надеемся, что итоги рынка будут не менее позитивными, чем статистика первого дня. Это важный шаг на пути к тому, чтобы российский контент знали и смотрели во всем мире», — отметила Маркова.

Мероприятие открыла Анна Чиповская, ставшая лицом Key Buyers Event в этом году. Актриса сыграла роль виртуального проводника онлайн-площадки, представ в образе гида с искусственным интеллектом.

Обратилась к участникам виртуального рынка и министр культуры РФ Ольга Любимова. Так как его статус — международный, то руководитель ведомства сделала это на английском языке. Она отметила, что организаторы мероприятия поставили перед собой «одновременно непростую и вдохновляющую задачу».

«Мы стремимся поддержать российскую индустрию на всех ключевых международных мероприятиях, которые в этом году перешли в онлайн-формат. Но в сегодняшних обстоятельствах мы должны двигаться вперед и находить нестандартные решения. Мы адаптируемся не только к новому формату работы, но и к той реальности, которая наступит после пандемии. И в этом новом мире контент будет играть ключевую роль — еще более значимую, чем сейчас», — подчеркнула она.

Любимова напомнила, что в прошлом году Россия уже провела первый Key Buyers Event и важно в дальнейшем придерживаться этой стратегии, «поскольку российской индустрии есть что предложить международному профессиональному сообществу и зрительской аудитории по всему миру».

В свою очередь глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил участникам форума, что «поддержка и развитие креативных индустрий — один из главных приоритетов».

«В прошлом году, в рамках международных бизнес-миссий, более 250 проектов столичных компаний были представлены на мировых площадках Анси, Канады, Лос-Анджелеса, Берлина и Майами. Мы видим огромный потенциал в международном сотрудничестве со столичными представителями отрасли кино и анимации в самых разных направлениях: совместном производстве, экспорте готового контента или отдельных услуг, например, пост-продакшн или разработки визуальных эффектов и звука. Кроме того, мы будем рады встретить наших зарубежных партнеров сразу после снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции уже в очном формате в Москве», — отметил он.

Помимо показов фильмов и сериалов, презентаций российских медиа компаний и питчингов, на площадке пройдет международная конференция. В рамках 14 дискуссионных панелей российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные проблемы и вызовы российской и зарубежной кино- и телевизионной индустрии. Эксперты отдельно затронут тему возобновления деятельности отрасли после пандемии, международном успехе российских проектов, развитии формата screenlife.

Российские и зарубежные эксперты

Среди российских спикеров — режиссер и продюсер, основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, продюсер компании Hype Film Илья Стюарт, руководитель PREMIER Studios Валерий Федорович, директор ЦДК Софья Капкова, генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и многие другие.

К дискуссиям присоединятся международные эксперты — продюсер, основатель американской компании Wild Sheep Эрик Бармак, старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO Джей Роу, старший вице-президент Lionsgate Марк Лорбер, генеральный директор Sonar Entertainment Дэвид Эллендер, со-основатель французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн, директор по международным закупкам и ко-продукции британской WildBrain Ричард Роу, управляющий директор APC Kids Лионел Марти.

Участие примут не только московские компании, но и петербургские: Proline Film («Пальмира»), «ИГМАР» («Четвертая стена», «Клятва»), Ленфильм, студия «Рок», телерадиокомпания «Петербург», студия анимации «Белый шар», Triix Media и другие. Кроме того, к форуму присоединятся и студии из из Екатеринбурга, Петрозаводска, Белгорода и Красногорска.

Партнеры мероприятия

Генеральными партнерами мероприятия стали крупнейшие российские холдинги: «Национальная Медиа Группа» (Пятый канал, Art Pictures Studio, «Водород», СТС Медиа, more.tv) и «Газпром Медиа» (субхолдинг ГПМ РТВ, «Централ Партнершип», телекомпания НТВ), а также кинокомпания СТВ и студия Yellow Black and White.

Проекты на Key Buyers Event: Digital Edition

Закупщики получат доступ к эксклюзивным материалам по проектам «Фея» Анны Меликян, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Огонь» Алексея Нужного, «Небо измеряется милями» Константина Буслова, «Пальмира» Ивана Болотникова, «Скажи ей» Александра Молочникова и другим; по сериалам «Псих» Федора Бондарчука, «Родительский комитет» Михаила Полякова, «Надежда» Елены Хазановой, «Безопасные связи» Константина Богомолова, «Документалист. Охотник за призраками» Ильи Куликова, «Детективный синдром» Романа Волобуева, «Перевал Дятлова» Евгения Никишова и Валерия Федоровича, «Полет» Петра Тодоровского, «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина, «Рикошет» Дениса Карышева, «Спроси Марту» Флюзы Фархшатовой и многим другим.

На площадке будет традиционно представлена новая российская анимация — «Волшебная арка» («Лицензионные бренды»), «Зебра в клеточку» (Союзмультфильм), «Панда и Крош» (ГК «Рики»), «Бодо Бородо» (ГК «Рики»), «Тима и Тома» (ГК «Рики»), «Волшебная кухня», «Ник-изобретатель» (100 Киловатт), «Снежная королева: Хранители чудес» (Wizart Animation), «Бука» и «Щелкунчик и Волшебная флейта» (кинокомпания CTB) и многие другие.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и «НМГ Студия» в рамках Key Buyers Event представят около 30 проектов. Проекты холдинга включают полнометражные фильмы производства компаний Art Pictures Studio и «Водород», сериалы линейки more originals, а также сериалы, анимацию и форматы СТС Медиа, Пятого канала и РЕН ТВ. За продажи проектов холдинга отвечает компания Art Pictures Distribution.

Она также представит первый в своей истории неигровой фильм — документальный проект «Бондарчук» о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке, спродюсированный его сыном, а авторами стали журналисты Антон Желнов и Денис Катаев.

Кроме того, на Key Buyers Event будут представлены такие проекты холдинга как продолжение легендарных франшиз СТС «Кухня. Война за отель» и комедийный хит «Корни» с Марком Богатыревым и Антоном Лапенко. Помимо уже вышедших сериалов, у байеров будет возможность познакомиться с сериалами, которые российский зритель увидит только осенью — драмеди «Братья» от Ильи Куликова и ностальгической комедией «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым. В дополнение к сериалам холдинг также представит свои форматы, например, «Решала» телеканала Че и новое семейное шоу «Детки — предки».

Масштабное мероприятие в режиме онлайн продлится до 15 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе форума Key Buyers Event закупщики из США, Испании, а также стран Латинской Америки поделятся с коллегами своим опытом выпуска российских фильмов в кинопрокат, а также главными составляющими успеха и спецификой продвижения этого контента.