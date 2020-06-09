«Только 46 лет!» — Винокур трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
Известный артист показал «то самое» фото из ЗАГСа.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram @vladimir_vinokur
Народный артист РСФСР Владимир Винокур нежно поздравил свою супругу Тамару с годовщиной совместной семейной жизни. Знаменитый артист разместил архивное фото со дня свадьбы. На черно-белом снимке запечатлен исторический момент — невеста в фате надевает обручальное кольцо на безымянный палец правой руки своего будущего мужа.
«Прошло только 46 лет! Поздравляю, Томочка! Спасибо за терпение! И за чудесную дочку — Настюшу! А Федя — класс!» — эмоционально подписал он фото.
Одним из первых супругов поздравил певец Денис Майданов, а Лариса Гузеева в комментарии к посту поставила три сердечка. Большинство подписчиков пожелали Владимиру и Тамаре так держать и напомнили, что не за горами уже и «золотая свадьба».
Тамара Первакова-Винокур — актриса, в прошлом артистка балета. Их дочь Анастасия пошла по стопам мамы — в 2003 году она закончила Московскую государственную академию хореографии. Зачислена балериной в труппу Государственного академического Большого театра. В 2015 году у нее родился сын, которого назвали Федор.
Ранее Анастасия Винокур показала, как ее четырехлетний малыш управляет электромашиной.
Читайте также
77%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?