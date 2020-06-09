Народный артист РСФСР Владимир Винокур нежно поздравил свою супругу Тамару с годовщиной совместной семейной жизни. Знаменитый артист разместил архивное фото со дня свадьбы. На черно-белом снимке запечатлен исторический момент — невеста в фате надевает обручальное кольцо на безымянный палец правой руки своего будущего мужа.

«Прошло только 46 лет! Поздравляю, Томочка! Спасибо за терпение! И за чудесную дочку — Настюшу! А Федя — класс!» — эмоционально подписал он фото.

Instagram @vladimir_vinokur

Одним из первых супругов поздравил певец Денис Майданов, а Лариса Гузеева в комментарии к посту поставила три сердечка. Большинство подписчиков пожелали Владимиру и Тамаре так держать и напомнили, что не за горами уже и «золотая свадьба».

Тамара Первакова-Винокур — актриса, в прошлом артистка балета. Их дочь Анастасия пошла по стопам мамы — в 2003 году она закончила Московскую государственную академию хореографии. Зачислена балериной в труппу Государственного академического Большого театра. В 2015 году у нее родился сын, которого назвали Федор.

Ранее Анастасия Винокур показала, как ее четырехлетний малыш управляет электромашиной.