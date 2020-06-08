«Ужас, конечно»: Очевидец о ДТП с участием Ефремова на Смоленской площади в Москве
Пять полос Садового кольца перекрыто после аварии.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидец ДТП на Смоленской площади в Москве с участием актера Михаила Ефремова рассказал о произошедшем.
«Тут был, конечно, маленький поток, и резко машина ударилась об другую машину. Был, конечно, ужас», — отметил свидетель аварии.
В то же время другие очевидцы ранее сообщали, что звезда отечественного кинематографа сел за руль в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, артист на высокой скорости выехал на встречную полосу. В результате пострадали два человека.
Также, по информации ТАСС, было принято решение перекрыть пять полос Садового кольца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремова после ДТП задержали. По предварительным данным, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей.
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