Пострадавшего в ДТП с Ефремовым увозят на реанимобиле
По предварительным данным, виновником ДТП является именно актер. У него имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате ДТП, произошедшего с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, по предварительным данным, пострадал один человек. В настоящий момент медики его увозят на реанимобиле.
Согласно пока не подтвержденной информации, виновником аварии мог быть сам артист. По словам очевидцев, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии и протаранил машину Lada. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.
После происшествия, как сообщает ТАСС, Ефремова задержали. По данным 5-tv.ru, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП на Смоленской площади участвовали три машины.
Читайте также
57%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?