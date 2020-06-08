Пострадавшего в ДТП с Ефремовым увозят на реанимобиле

В результате ДТП, произошедшего с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, по предварительным данным, пострадал один человек. В настоящий момент медики его увозят на реанимобиле.

Согласно пока не подтвержденной информации, виновником аварии мог быть сам артист. По словам очевидцев, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии и протаранил машину Lada. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.

После происшествия, как сообщает ТАСС, Ефремова задержали. По данным 5-tv.ru, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму в две тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП на Смоленской площади участвовали три машины.