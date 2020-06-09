На госпитализации Нины Руслановой настояли врачи

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Марина Неруцких
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У народной артистки РФ проблемы с сердцем, всю последнюю неделю знаменитость регулярно вызывала скорую.

На госпитализации Нины Руслановой настояли врачи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Как стало известно 5-tv.ru, на госпитализации актрисы Нины Руслановой настояли медики. У народной артистки РФ давние проблемы с сердцем.

Всю последнюю неделю 74-летняя знаменитость регулярно обращалась к врачам за помощью из-за плохого самочувствия. Медики предлагали лечь в больницу, но Русланова отказывалась. В понедельник, 8 июня, специалисты уговорили актрису лечь в больницу.

Предположительно, артистка пробудет под наблюдением врачей несколько дней.

В последнее время, Нина Русланова довольно часто обращается за помощью к медикам. Ранее 5-tv.ru сообщал, что артистку госпитализировали в больницу из-за обострения хронических заболеваний.

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