Екатеринбург, Челябинск и Самара претендуют на звание «Город трудовой доблести»

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Марина Неруцких
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На высокое звание претендуют свыше 50 городов, РАН уже одобрил 22 заявки.

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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Уже 22 заявки на звание «Город трудовой доблести» были одобрены Российской академией наук, вклад этих претендентов подтвержден историческими документами. Всего же о своих притязаниях на высокое звание заявили свыше 50 городов.

Определить, кто достоин быть награжден в первую очередь, можно будет 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Валентин Трушнин — о доводах Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет проходить отбор претендентов на звание "Город трудовой доблести".

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Екатеринбург, Челябинск и Самара претендуют на звание «Город трудовой доблести»

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