Екатеринбург, Челябинск и Самара претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Уже 22 заявки на звание «Город трудовой доблести» были одобрены Российской академией наук, вклад этих претендентов подтвержден историческими документами. Всего же о своих притязаниях на высокое звание заявили свыше 50 городов.

Определить, кто достоин быть награжден в первую очередь, можно будет 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Валентин Трушнин — о доводах Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет проходить отбор претендентов на звание "Город трудовой доблести".