«Подруга моя»: Екатерина Климова показала крестную мать своих детей
Актриса выложила в сеть совместное фото с Екатериной Вуличенко.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Актриса Екатерина Климова на своей странице в Instagram показала подписчикам крестную мать своих детей. На снимке 42-летняя знаменитость позирует вместе со своей подругой — коллегой по цеху Екатериной Вуличенко, которой 8 июня исполнилось 40 лет.
Екатерина Климова отметила, что их дружба продолжается еще со студенческих времен.
«С днем рождения! Вуличенко Катюша! Наша крестная мама! Подруга моя со студенческой скамьи! Будь счастлива! Скучаю и очень люблю!» — написала Екатерина Климова.
Подписчики в комментариях подчеркнули внешнюю привлекательность обеих актрис. Пользователи в буквальном смысле разразились комплиментами, отметив, что женская дружба дорогого стоит.
«Ваши глаза, как искры, в них солнце ласково смеется»;
«Красотки! Мои любимые артистки, счастья вам»;
«Красивые, успешные, молодые девчонки!»
«Поздравляем! Обеих! Женская дружба дорогого стоит!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерине Климовой постоянно не хватает денег.
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