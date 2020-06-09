В Петербурге силовики нагрянули с обысками к хоккеисту Максиму Сушинскому

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Василий Заика
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По некоторым данным, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне спортсмена в Приморском районе.

В Петербурге силовики нагрянули с обысками к хоккеисту Максиму Сушинскому

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Ovcharov

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Петербурге нагрянули с обысками в коттедж к чемпиону мира по хоккею, а ныне бизнесмену Максиму Сушинскому. Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия проходят в автосалоне спортсмена в Приморском районе и еще почти по 30 адресам.

Подозреваемым инкриминируется обналичивание денежных средств через официального дилера Mercedes-Benz. В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Следователи склонны считать, что подозреваемые продавали «нал», вырученный при продаже автомобилей заинтересованным лицам. Деньги клиентов проводились, как безналичные платежи.

По некоторым данным, фигуранты уголовного дела — предприниматели и сотрудники подставных организаций доставляются для допросов в Главное следственное управление региональной полиции. Другие подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Российской венчурной компании» прошли обыски.

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