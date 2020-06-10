Как правильно выходить из самоизоляции владельцам собак? — советы кинологов
Эксперты рассказали, как помочь питомцам избежать стресса при возвращении к привычному укладу жизни.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer
В то время как в стране начинают постепенно снимать ограничения, россияне возвращаются к привычной жизни. Плавно выходить из самоизоляции нужно не только людям, но и собакам, считают кинологи. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась советами, как можно вернуться к прежнему жизненному графику, не причиняя вред питомцу.
«За время самоизоляции наши юные питомцы привыкли к постоянному вниманию и нахождению рядом с хозяином. Такое повышенное внимание может развить чрезмерную зависимость у собаки, и тогда резкое сокращение общения с животным может вызвать крайнюю тревогу у питомца», — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
По его мнению, каждый владелец собаки должен позаботиться о том, чтобы выход из самоизоляции не сказался на здоровье домашнего животного, и дал несколько полезных советов.
Приучайте собаку к разлуке
Подготавливать собаку к разлуке нужно постепенно. В особенности это касается щенков, которые еще не имеют опыта долгого нахождения без хозяина. Кинологи советуют оставлять питомца одного в отдельной комнате сначала на 5-10 минут, а затем на час-два. Такая практика поможет собаке привыкнуть к одиночеству и избежать стресса в дальнейшем.
Для того, чтобы питомец не страдал без своих хозяев, необходимо предоставить ему как можно больше самостоятельности. Так, кинологи советуют использовать специальную клетку или переноску, в которой собака могла бы организовать свой собственный угол, и где бы она себя ощущала себя защищенной.
«Создайте для собаки комфортное место, в котором она будет чувствовать себя в безопасности, положите туда любимые игрушки и мягкий плед», — рекомендуют в РКФ, подчеркнув, что к клетке приучать необходимо тоже постепенно.
Кроме того, необходимо отвлекать пса специализированными игрушками, предоставив ему возможность играть самостоятельно.
«Уделяйте вашей собаке время регулярно, но не потакайте ее навязчивости. Приучите животное к тому, что вы сами регулируете ваше общение», — советуют кинологи.
О выезде на природу
Перед тем, как выехать на природу или выйти на долгие прогулки, кинологи рекомендуют сделать все необходимые плановые прививки и провести обработку от паразитов, в первую очередь от клещей.
Кроме этого, владельцам пожилых собак кинологи посоветовали не перебарщивать с долгими прогулками в первое время после выхода из самоизоляции.
«Будьте осторожны с нагрузками, вводите их постепенно, наращивая дальность и интенсивность прогулки», — предупредили в РКФ.
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