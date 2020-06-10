В то время как в стране начинают постепенно снимать ограничения, россияне возвращаются к привычной жизни. Плавно выходить из самоизоляции нужно не только людям, но и собакам, считают кинологи. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась советами, как можно вернуться к прежнему жизненному графику, не причиняя вред питомцу.

«За время самоизоляции наши юные питомцы привыкли к постоянному вниманию и нахождению рядом с хозяином. Такое повышенное внимание может развить чрезмерную зависимость у собаки, и тогда резкое сокращение общения с животным может вызвать крайнюю тревогу у питомца», — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

По его мнению, каждый владелец собаки должен позаботиться о том, чтобы выход из самоизоляции не сказался на здоровье домашнего животного, и дал несколько полезных советов.

Приучайте собаку к разлуке

Подготавливать собаку к разлуке нужно постепенно. В особенности это касается щенков, которые еще не имеют опыта долгого нахождения без хозяина. Кинологи советуют оставлять питомца одного в отдельной комнате сначала на 5-10 минут, а затем на час-два. Такая практика поможет собаке привыкнуть к одиночеству и избежать стресса в дальнейшем.

Для того, чтобы питомец не страдал без своих хозяев, необходимо предоставить ему как можно больше самостоятельности. Так, кинологи советуют использовать специальную клетку или переноску, в которой собака могла бы организовать свой собственный угол, и где бы она себя ощущала себя защищенной.

«Создайте для собаки комфортное место, в котором она будет чувствовать себя в безопасности, положите туда любимые игрушки и мягкий плед», — рекомендуют в РКФ, подчеркнув, что к клетке приучать необходимо тоже постепенно.

Кроме того, необходимо отвлекать пса специализированными игрушками, предоставив ему возможность играть самостоятельно.

«Уделяйте вашей собаке время регулярно, но не потакайте ее навязчивости. Приучите животное к тому, что вы сами регулируете ваше общение», — советуют кинологи.

О выезде на природу

Перед тем, как выехать на природу или выйти на долгие прогулки, кинологи рекомендуют сделать все необходимые плановые прививки и провести обработку от паразитов, в первую очередь от клещей.

Кроме этого, владельцам пожилых собак кинологи посоветовали не перебарщивать с долгими прогулками в первое время после выхода из самоизоляции.

«Будьте осторожны с нагрузками, вводите их постепенно, наращивая дальность и интенсивность прогулки», — предупредили в РКФ.

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