«Вылитый дедушка»: Галина Юдашкина показала внука дизайнера с модельной внешностью

Галина Юдашкина, дочь знаменитого кутюрье, в очередной раз привела в восторг подписчиков умилительными фотографиями своего наследника. Двухлетний Аркадий, который, как заметили поклонники, славится своей фотогеничностью, в этот раз был запечатлен вполоборота на фоне бассейна.

На серии фото мальчик появляется с разными выражениями лица, еще раз доказывая свой непревзойденный талант модели. Подписчики отметили, прежде всего, то, что ребенок очень сильно похож на своего знаменитого дедушку Валентина Юдашкина. Кроме того, они не остались равнодушны к игривым рыжим кудрям Аркадия, которые являются его визитной карточкой. Нашлись и те, кто назвал мальчик будущим «расхитителем женских сердец».

Instagram @gyudashkina

«Вылитый дедушка»;

«Какой же он пупсон!»;

«Смешнюшка-кудряшка!»;

«Какой же он ангел! Прям Амурчик! Расхититель женских сердец!», — поделились фолловеры.

Галина Юдашкина является единственной дочерью дизайнера от его брака с Мариной Юдашкиной. В 2014 году Галина вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой Петра. Пара воспитывает двух сыновей — шестилетнего Анатолия и двухлетнего Аркадия.

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