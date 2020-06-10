Средства из бюджета выделят на обеспечение СИЗ волонтеров и соцработников

Динамика положительная, распространение инфекции замедляется, однако расслабляться рано. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по коронавирусу. По его словам, крайне важно на этом этапе продолжить соблюдать меры безопасности и не забывать о средствах индивидуальной защиты. Особенно в них нуждаются волонтеры и соцработники. На обеспечение их всем необходимым выделят деньги из бюджета.

«Прошу глав субъектов Российской Федерации уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке», — сказал председатель правительства РФ.

Мишустин также отметил столичный опыт в борьбе с коронавирусом. По его словам, Москва первой в стране столкнулась с опасной инфекцией, прошла непростой период и постепенно возвращается к обычной жизни. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что окончательный выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев.

А в Петербурге жителям предложили самим выбрать, какие ограничения, стоит снять в первую очередь. Комментарии можно оставлять на странице губернатора Александра Беглова в ВКонтакте. Чаще всего люди просят поскорее открыть торговые центры, парки и вернуть плановое посещение стоматологов и других врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве смертность от COVID-19 ниже, чем в других городах мира.