Собянин: в Москве смертность от COVID-19 ниже, чем в других городах мира
По мнению мэра российской столицы, в июне число зарегистрированных смертей от коронавируса существенно снизится, поскольку эпидемия пошла на убыль.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в других городах мира, а в июне число зарегистрированных смертей от коронавируса нового типа существенно снизится, поскольку эпидемия идет на убыль. Это констатировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что, к сожалению, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая, тогда было много тяжелобольных и большое число госпитализированных.
«Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией, просто гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие», — отметил Собянин.
Он уточнил, что в качестве основной или сопутствующей причины смертности COVID-19 указан в 5260 случаях — это 92% всей так называемой избыточной смертности в мае. Основной причиной смерти коронавирус нового типа был в 2,7 тысячи случаев. Кроме того, около тысячи пациентов умерли от других причин, но у них был диагностирован COVID-19, который не мог не повлиять на их состояние.
«Это большие цифры, это большая трагедия для города в целом и для каждого человека в отдельности. Соболезную родным и близким всех, кто умер от COVID-19. Это тяжелый период, я надеюсь, его мы переживем», — отметил мэр Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне в Москве от коронавируса скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин, за жизнь которого медики боролись около месяца.
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