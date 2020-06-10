ВЦИОМ: принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции планируют 67% россиян
С 15 июня в регионах откроются три тысячи информационных стендов, где волонтеры будут заниматься разъяснением текста поправок.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
67% россиян планируют принять участие в Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Таковы данные опроса, который провел ВЦИОМ.
Уже в понедельник в регионах откроют три тысячи информационных стендов, где будут работать волонтеры. Также они будут дежурить на избирательных участках в день голосования, измерять температуру посетителям, помогать маломобильным гражданам. Об этом активисты рассказали на встрече с главой Центризбиркома. Элла Памфилова подчеркнула, что и волонтеры, и ЦИК занимаются разъяснением поправок в Конституцию, а не агитацией. И еще раз отметила, что процедура голосования будет максимально прозрачной.
«Тут многие заявляют, что все не прозрачно. Что бесконечно какие-то возможности для фальсификации, упрощенные процедуры. У нас нет никаких упрощенных процедур, коллеги. Мы сделали исходя из специфики, то, что весь мир сейчас находится. И он будет так жить не один месяц, и не два, и не три с повышенными мерами безопасности. Но жить надо, жизнь идет. В то числе и процедуры демократические, и прочие надо осуществлять, люди же хотят жить», — сказала глава ЦИК РФ.
Центризбирком будет внимательно следить за ситуацией с электронным голосованием и проверять все жалобы. Никакого принуждения быть не должно. Каждый может голосовать там, где считает удобным — в интернете или на участке, подчеркнула Элла Памфилова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 96 тысяч участков откроются в день голосования по поправкам в Конституцию.
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