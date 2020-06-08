«Алкоголь на первом месте»: бизнесмен рассказал о совместной жизни с Волочковой

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко, который недавно в интервью заявил, что у него были романтические отношения с Анастасией Волочковой, поведал в программе Малахова на телеканале «Россия 1» о совместной жизни с балериной.

Мужчина подтвердил, что вступил в отношения с Волочковой в 2014 году и спустя какое-то время после этого балерина якобы от него забеременела. Фоменко неоднократно заявлял о том, что хочет знать, что произошло с ребенком, так как связаться с артисткой не может. По его словам, они с Волочковой «строили совместные планы на будущее», а балерина заявляла ему, что «хочет семью и дом».

Фоменко заявил, что помогал балерине сделать ремонт в ее особняке и нашел бригаду рабочих, но Волочкова так и не расплатилась с теми, кто оказал ей услуги. Он сообщил, что балерина должна ему около 30 миллионов рублей за отделочные работы, которые теперь он требует вернуть. Как сообщил Фоменко, все работы по дому оплачивал бывший супруг балерины.

«Ей оплачивал все бывший ее супруг. Это дорогое место, обустроенное», — сказал предприниматель.

Кроме того, Фоменко рассказал и о пагубных привычках бывшей балерины Большого театра. По его словам, Волочкова устраивала шумные вечеринки с большим количеством спиртных напитков.

«Что касается алкоголя. Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте», — рассказал бизнесмен.

Ранее адвокат балерины Юлия Вербицкая-Линник опровергла заявления Фоменко о его романе с Волочковой, заявив, что мужчина, выдающий себя за бизнесмена, является всего-навсего строителем, который помогал Волочковой с ремонтом. Отношения между ним и балериной были исключительно деловые, заявила адвокат.

Как сообщает Teleprogramma.pro, ранее Фоменко уже был судим за мошенничество с другой женщиной, у которой тайно продал автомобиль.

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