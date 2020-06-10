«Похорошела, расцвела»: Светлана Пермякова опубликовала новое яркое селфи
Звезда телесериала «Интерны» показала летний образ.
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Фото, видео: Instagram @s_permyakova
Актриса и телеведущая Светлана Пермякова выложила новый снимок в Instagram. На нем артистка улыбается, глядя прямо в камеру.
«Всех с началом рабоче-трудовых будней! Лето к нам пришло! Ура!!! Жизнь продолжается», — подписала снимок звезда.
Актриса также пожелала своим подписчикам добра, тепла и позитива, напомнив, что нужно не забывать беречь себя и своих близких. Ее фанаты сразу же написали комплименты и ответные пожелания:
«Светочка, Вы хорошеете с каждым днем»;
«Сочно! Ярко! Летне! Прекрасная Светлана»;
«Светлана, карантин пошел на пользу! Похорошела и расцвела!»
Не осталась без внимания и яркая блузка Светланы. Поклонники отметили, что желтый цвет идет очень идет ведущей:
«Как Вам идет желтый цвет, очень красивая»;
«Давно вас не было в ленте!!! Такой яркий лимонный вам очень идет!».
48-летняя Светлана Пермякова, сыгравшая медсестру Любу в сериале «Интерны», после окончания проекта решила похудеть и сбросила 15 килограммов. Сначала зрители не могли узнать любимую толстушку Любу и стали ходить слухи о том, что у артистки проблемы со здоровьем. Но позже стало ясно: теперь у Светланы новый имидж, и стройное тело — одна из его составляющих.
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