Инсайдеры раскрыли секрет плоского живота Кейт Миддлтон

|
Светлана Александрова
38

Говорят, поддерживать стройность и даже худобу после рождения троих детей супруги принца Уильяма помогает не только спорт.

Инсайдеры раскрыли секрет плоского живота Кейт Миддлтон

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Британским таблоидам не дает покоя вопрос, как супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон удается сохранять удивительную стройность и даже худобу после рождения троих детей. Злые языки даже обвиняют герцогиню Кембриджскую в популяризации нездорового голодания.

На днях, как пишет интернет-портал Woman.ru, секрет плоского живота многодетной мамы раскрыли инсайдеры из близкого круга королевской семьи. Они утверждают, что Кейт, уделяющая серьезное внимание своему здоровью и фигуре, прилагает особые усилия для поддержания в идеальной форме самой проблемной зоне всех рожавших женщин. Помимо плавания, бега и занятий теннисом, герцогиня ежедневно выполняет комплекс специальных упражнений для живота.

«Она практикует выполнение разных видов планки: основной, со стойкой на локтях, боковой, с опорой на одну руку, и перевернутой, лицом вверх», — цитирует анонимный источник издание.

По словам инсайдера, в каждой позе Кейт задерживается на 45 секунд и повторяет эти упражнения по десять раз.

Однако, не только в спорте дело. Оказывается, жена принца Уильяма очень любит острую пищу. Такие предпочтения благотворно влияют на пищеварение и улучшают метаболизм, что позволяет ей оставаться стройной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кенсингтонский дворец отреагировал на появление слухов о нервном срыве Кейт Миддлтон из-за свалившихся на нее после отъезда принца Гарри и Меган Маркл обязанностей члена королевской семьи.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.02
0.68 77.32
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:04
Инсайдеры раскрыли секрет плоского живота Кейт Миддлтон
3:48
В Миннеаполисе прошло прощание с убитым Джорджем Флойдом
3:32
Дакоту заклеймили за желание сделать из двухлетней дочери вегетарианку
3:16
Более 200 тысяч россиян вылечились от COVID-19
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
2:42
«Она не готова»: Хилькевич призналась, почему боится отдать дочь в детский сад

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок