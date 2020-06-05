Инсайдеры раскрыли секрет плоского живота Кейт Миддлтон

Британским таблоидам не дает покоя вопрос, как супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон удается сохранять удивительную стройность и даже худобу после рождения троих детей. Злые языки даже обвиняют герцогиню Кембриджскую в популяризации нездорового голодания.

На днях, как пишет интернет-портал Woman.ru, секрет плоского живота многодетной мамы раскрыли инсайдеры из близкого круга королевской семьи. Они утверждают, что Кейт, уделяющая серьезное внимание своему здоровью и фигуре, прилагает особые усилия для поддержания в идеальной форме самой проблемной зоне всех рожавших женщин. Помимо плавания, бега и занятий теннисом, герцогиня ежедневно выполняет комплекс специальных упражнений для живота.

«Она практикует выполнение разных видов планки: основной, со стойкой на локтях, боковой, с опорой на одну руку, и перевернутой, лицом вверх», — цитирует анонимный источник издание.

По словам инсайдера, в каждой позе Кейт задерживается на 45 секунд и повторяет эти упражнения по десять раз.

Однако, не только в спорте дело. Оказывается, жена принца Уильяма очень любит острую пищу. Такие предпочтения благотворно влияют на пищеварение и улучшают метаболизм, что позволяет ей оставаться стройной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кенсингтонский дворец отреагировал на появление слухов о нервном срыве Кейт Миддлтон из-за свалившихся на нее после отъезда принца Гарри и Меган Маркл обязанностей члена королевской семьи.