Татьяна Буланова попросила Джоан Роулинг «вернуть ей платье»
Российская певица обнаружила свою деталь гардероба у британской писательницы.
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Фото, видео: Instagram @buslya
Татьяна Буланова любит пошутить над собой и другими в собственном Instagram. В этот раз объектом стала британская писательница Джоан Роулинг.
Буланова увидела на Роулинг зеленое платье с розовыми цветами и выложила свою фотографию в точно таком же платье.
«Дала Джоан Роулинг поносить платье, надеюсь, вернет!» — подписала певица фото.
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Фанаты живо откликнулись на публикацию своей любимицы.
«Думаю, не вернет, ссылаясь на карантин»;
«Не вернет… Она — жадина»;
«Платье одно, но сидит по-разному».
Недавно Татьяна Буланова была госпитализирована в Петербурге — у нее было прединсультное состояние. Во время нахождения в клинике, певица не унывала и продолжала делиться с подписчиками фотографиями. После выписки она должна была выступать с онлайн-концертом, но этого не случилось. Ходили слухи, что шоу отменили из-за ухудшившегося состояния артистки, но оказалось, что причиной был неудачный выбор даты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что фолловеры не узнали на фотографии подругу Булановой, 55-летнюю Татьяну Овсиенко.
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