Татьяна Буланова попросила Джоан Роулинг «вернуть ей платье»

Татьяна Буланова любит пошутить над собой и другими в собственном Instagram. В этот раз объектом стала британская писательница Джоан Роулинг.

Буланова увидела на Роулинг зеленое платье с розовыми цветами и выложила свою фотографию в точно таком же платье.

«Дала Джоан Роулинг поносить платье, надеюсь, вернет!» — подписала певица фото.

View this post on Instagram A post shared by Татьяна Буланова (@buslya) on Jun 10, 2020 at 9:56am PDT

Фанаты живо откликнулись на публикацию своей любимицы.

«Думаю, не вернет, ссылаясь на карантин»;

«Не вернет… Она — жадина»;

«Платье одно, но сидит по-разному».

Недавно Татьяна Буланова была госпитализирована в Петербурге — у нее было прединсультное состояние. Во время нахождения в клинике, певица не унывала и продолжала делиться с подписчиками фотографиями. После выписки она должна была выступать с онлайн-концертом, но этого не случилось. Ходили слухи, что шоу отменили из-за ухудшившегося состояния артистки, но оказалось, что причиной был неудачный выбор даты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фолловеры не узнали на фотографии подругу Булановой, 55-летнюю Татьяну Овсиенко.