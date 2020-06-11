Татьяна Буланова попросила Джоан Роулинг «вернуть ей платье»

|
Алиса Старжевская
32

Российская певица обнаружила свою деталь гардероба у британской писательницы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @buslya

Татьяна Буланова любит пошутить над собой и другими в собственном Instagram. В этот раз объектом стала британская писательница Джоан Роулинг.

Буланова увидела на Роулинг зеленое платье с розовыми цветами и выложила свою фотографию в точно таком же платье.

«Дала Джоан Роулинг поносить платье, надеюсь, вернет!» — подписала певица фото.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Татьяна Буланова (@buslya) on

Фанаты живо откликнулись на публикацию своей любимицы.

«Думаю, не вернет, ссылаясь на карантин»;

«Не вернет… Она — жадина»;

«Платье одно, но сидит по-разному».

Недавно Татьяна Буланова была госпитализирована в Петербурге — у нее было прединсультное состояние. Во время нахождения в клинике, певица не унывала и продолжала делиться с подписчиками фотографиями. После выписки она должна была выступать с онлайн-концертом, но этого не случилось. Ходили слухи, что шоу отменили из-за ухудшившегося состояния артистки, но оказалось, что причиной был неудачный выбор даты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фолловеры не узнали на фотографии подругу Булановой, 55-летнюю Татьяну Овсиенко.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-6 имен женщин, которых избегают мужчины

Последние новости

1:10
Четверг, 11 июня: почему в день Феодосии Колосятницы нельзя планировать свадьбу
0:53
Татьяна Буланова попросила Джоан Роулинг «вернуть ей платье»
0:37
«Самовар закипает»: Сергей Безруков поделился чеховским настроением
0:22
«На всех лавочках Москвы»: чем занимается звезда Comedy Woman после самоизоляции
0:05
Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге
23:54
Пожарные и скорая прибыли к месту, где иномарка влетела в остановку с людьми— видео

Сейчас читают

Toyotа снесла остановку в Петербурге — есть пострадавшие
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Вот это булочки!» — фанаты Кафельниковой смогли оценить красоту модели «с новой стороны»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок