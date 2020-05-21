Поклонники не узнают 53-летнюю Татьяну Овсиенко
Снимок с певицей выложила ее коллега и приятельница Ирина Салтыкова.
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Фото, видео: Instagram @irinasaltykova_official, @tatiana_ovsienko_
Ничто не вечно под луной, не щадит время и женскую красоту. Певица Ирина Салтыкова решила поделиться с подписчиками снимком, на котором она стоит в компании подружек: Татьяны Булановой и Татьяны Овсиенко. Фото она подписала кратко.
«Три девицы», — отметила артистка.
Но если Буланову и саму Ирину довольно легко опознать, облик Овсиенко заметно изменился. Как пишет «Экспресс газета», внешность певицы начала меняться еще три года назад. Говорят, что артистка сделала не самые удачные пластические операции. Сейчас она редко появляется на публике, но фанаты перестают ее узнавать на фото даже в Instagram. Иногда 53-летнюю Овсиенко принимают за Таисию Повалий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «свежее» фото Татьяны Овсиенко показал Бари Алибасов. Тогда поклонники тоже не сразу смогли узнать экс-солистку группы «Мираж».
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