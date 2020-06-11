«Какие-то шаромыжники»: Вуличенко рассказала, как ее и Климову прогнали из VIР-бара

|
Виктория Андреева
25

Известные актрисы «облажались» на гастролях в Киеве.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Давние подруги, актрисы Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко в рамках прямого эфира в Instagram решили поделиться с поклонниками забавными случаями из жизни. В частности, звезды вспомнили как их едва не вытолкали из именитого паба в Киеве за неподобающий внешний вид.

Вуличенко рассказала, что как-то раз, зимой, после совместных съемок, они с Климовой захотев расслабиться, отправились в элитный караоке-бар неподалеку от места проживания. Уставшие актрисы не придали значения своему внешнему облику, «принарядившись» в теплые пуховики и угги.

«Ну, любим мы караоке! Особенно, Катя. Как она поет! А я танцую под ее песни!» — смеясь, заметила Екатерина.

Instagram @klimovagram

Зайдя в помещение, Климова и Вуличенко сразу же столкнулись с охранником, который, осмотрев девушек с ног до головы и явно не признав в них известных актрис, попросил «странных» дам удалиться.

«Он оглядел нас грустным взглядом, просто пожалел и сказал: „Девочки, место дорогое и пятница. Не надо вам сюда, идите за угол — там недорого“. То есть мы произвели впечатление каких-то шаромыжников», — хохоча вспоминали селебрити.

Позже Климова добавила, что до сих пор не понимает, как так получилось, что ее и подругу — взрослых и самостоятельных красавиц — выставили вон. В свою очередь, Вуличенко отметила, что возможно охранник просто принял их за наивных студенток.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Екатерины Климовой с крестной матерью ее детей — Екатериной Вуличенко.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:46
«Люди — собаки. Вы — дрессировщик»: фанаты потребовали от Зуевой большей откровенности
5:31
Ждет ли россиян рост тарифов на связь?
5:17
«Какие-то шаромыжники»: Вуличенко рассказала, как ее и Климову прогнали из VIР-бара
5:05
«Вахта памяти» в Новгородской области: останки солдат поднимают со дна озера
4:46
Юрист покойного миллиардера Босова задержан по подозрению в похищении сына адвоката Скрыпника
4:34
Банки начали повышать лимиты операций без кода до 5 тысяч рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Четверг, 11 июня: почему в день Феодосии Колосятницы нельзя планировать свадьбу
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок