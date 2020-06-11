«Какие-то шаромыжники»: Вуличенко рассказала, как ее и Климову прогнали из VIР-бара

Давние подруги, актрисы Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко в рамках прямого эфира в Instagram решили поделиться с поклонниками забавными случаями из жизни. В частности, звезды вспомнили как их едва не вытолкали из именитого паба в Киеве за неподобающий внешний вид.

Вуличенко рассказала, что как-то раз, зимой, после совместных съемок, они с Климовой захотев расслабиться, отправились в элитный караоке-бар неподалеку от места проживания. Уставшие актрисы не придали значения своему внешнему облику, «принарядившись» в теплые пуховики и угги.

«Ну, любим мы караоке! Особенно, Катя. Как она поет! А я танцую под ее песни!» — смеясь, заметила Екатерина.

Instagram @klimovagram

Зайдя в помещение, Климова и Вуличенко сразу же столкнулись с охранником, который, осмотрев девушек с ног до головы и явно не признав в них известных актрис, попросил «странных» дам удалиться.

«Он оглядел нас грустным взглядом, просто пожалел и сказал: „Девочки, место дорогое и пятница. Не надо вам сюда, идите за угол — там недорого“. То есть мы произвели впечатление каких-то шаромыжников», — хохоча вспоминали селебрити.

Позже Климова добавила, что до сих пор не понимает, как так получилось, что ее и подругу — взрослых и самостоятельных красавиц — выставили вон. В свою очередь, Вуличенко отметила, что возможно охранник просто принял их за наивных студенток.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Екатерины Климовой с крестной матерью ее детей — Екатериной Вуличенко.