«На всех лавочках Москвы»: чем занимается звезда Comedy Woman после самоизоляции
Надежда Сысоева вызвала зависть у некоторых поклонников, показав как отдыхает в городе.
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Фото, видео: Instagram @inadenka, @shapovalov_m
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала подписчикам в Instagram, как она отпраздновала снятие ограничений из-за пандемии в столице. Актриса выложила кадр, на котором она поедает пиццу, расположившись на лавочке. Вид при этом у нее весьма экстравагантный: на ней черное платье с ажурным верхом и очень глубоким вырезом на спине.
«Самая вкусная пицца теперь на всех лавочках Москвы», — подписала фото Надежда.
Поклонники поддержали актрису и порадовались вместе с ней возможности вновь гулять по городу. Некоторые, правда, откровенно завидовали фигуре артистки, которая остается идеально, несмотря на столь калорийную пищу.
«Наконец-то!!!»
«Как же хочется пиццу и при этом оставаться стройной как Наденька…», — сокрушались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда Comedy Woman Надежда Сысоева возмутила поклонников хамством.
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