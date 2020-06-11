«На всех лавочках Москвы»: чем занимается звезда Comedy Woman после самоизоляции

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала подписчикам в Instagram, как она отпраздновала снятие ограничений из-за пандемии в столице. Актриса выложила кадр, на котором она поедает пиццу, расположившись на лавочке. Вид при этом у нее весьма экстравагантный: на ней черное платье с ажурным верхом и очень глубоким вырезом на спине.

«Самая вкусная пицца теперь на всех лавочках Москвы», — подписала фото Надежда.

Instagram @inadenka

Поклонники поддержали актрису и порадовались вместе с ней возможности вновь гулять по городу. Некоторые, правда, откровенно завидовали фигуре артистки, которая остается идеально, несмотря на столь калорийную пищу.

«Наконец-то!!!»

«Как же хочется пиццу и при этом оставаться стройной как Наденька…», — сокрушались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда Comedy Woman Надежда Сысоева возмутила поклонников хамством.