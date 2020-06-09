Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева серьезно разочаровала некоторых поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram видео с пробных съемок неизвестного фильма, в котором закатывает истерику, отказываясь целоваться с актером Иваном Жидковым.

«Ну что ж, пробы бывают разные… А вы думали, я всегда такая, мягкая и пушистая?» — подписала пятиминутный ролик актриса.

На кадрах Сысоева на повышенных тонах выговаривает режиссеру Анне Цукановой-Котт за то, что ее не предупредили заранее о предстоящей интимной сцене, чтобы она могла подготовиться и хоть что-то узнать о партнере. Актриса называет Жидкова бомжом, отказывается целоваться с ним без справки о состоянии здоровья и требует заменить его на актера «ее уровня» или на «каскадера».

«Я не могу целоваться с уродом! Это что за репутация?! Я тебе шлюха что ли какая?!» — кричит в какой-то момент Сысоева.

Многих подписчиков так возмутило поведение актрисы, что они решили навсегда покинуть ее страничку.

«Кто назвал это существо актрисой?»

«А кто вам позволил оскорблять вашего коллегу? Вы, как я понимаю, себя тоже актрисой считаете…»

«Отписалась от вас!»

«Со мной-то целовалась носом не вертела», — комментируют пользователи.

Похоже, Надя Сысоева была так убедительна, что некоторые поклонники не сразу догадались: вся эта некрасивая сцена — всего лишь постановка. Как пишут «Дни.ру», идея провокационного ролика принадлежала Цукановой-Котт, которая по всей видимости таким образом хотела вызвать обсуждение в соцсетях. И похоже, артистам удалось достичь своей цели.

«Никогда не поверю что ты такая в жизни! Но сыграно супер»;

«Надежда шикарно исполнила с***. Играть „играющую“ — это высший пилотаж. В некоторые моменты прям веришь в происходящее. Молодец, браво»;

«Привет, малыш. Оскар несите, Оскар! Какая экспрессия, смена настроений, игра чувств»;

«Соскучились актеры по съемкам и зрителям, вот и привлекают к себе внимание», — делятся впечатлением более внимательные подписчики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, не так давно Надежда Сысоева пополнила ряды блогеров, которые радуют пользователей Instagram юмористическими вайнами. Актриса записывает комедийные ролики на женскую тематику.