Пожарные и скорая прибыли к месту, где иномарка влетела в остановку с людьми— видео

Машины экстренной службы прибыли на место аварии в Северной столице, где водитель иномарки снес остановочный павильон. Инцидент произошел на проспекте Славы. По предварительной информации, пострадали два человека.

5-tv.ru публикует видео с места ДТП. На кадрах видно, что сам остановочный павильон разбит, одна из металлических стоек каркаса покорежена. Сотрудники экстренных служб на месте. Работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники ГИБДД и пожарные.

Ранее в сети появилась информация, что в остановку въехал BMW, однако на месте аварии была обнаружена другая иномарка — Toyota.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.