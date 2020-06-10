Пожарные и скорая прибыли к месту, где иномарка влетела в остановку с людьми— видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 181

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Машины экстренной службы прибыли на место аварии в Северной столице, где водитель иномарки снес остановочный павильон. Инцидент произошел на проспекте Славы. По предварительной информации, пострадали два человека.

5-tv.ru публикует видео с места ДТП. На кадрах видно, что сам остановочный павильон разбит, одна из металлических стоек каркаса покорежена. Сотрудники экстренных служб на месте. Работают несколько бригад скорой помощи, сотрудники ГИБДД и пожарные.

Ранее в сети появилась информация, что в остановку въехал BMW, однако на месте аварии была обнаружена другая иномарка — Toyota.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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