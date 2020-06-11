Раскрыто убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме

Прокуратура Швеции закрыла одно из самых громких дел XX века — об убийстве Улофа Пальме. За время следствия 130 человек сознались в совершении преступления, одного даже судили. Реального убийцу не нашли.

Версий — десятки: одна другой головокружительней: агент ЦРУ; агент КГБ; курдские боевики; сторонники апартеида в Африке…

И вот заявление: убийца — дизайнер, который хотел славы. И отчасти ее получил — давал интервью как свидетель.

Андрей Захаров изучил архивы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан по подозрению в убийстве 1994 года.