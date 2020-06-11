Раскрыто убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме
Политик был застрелен в феврале 1986 года, когда возвращался со своей супругой из кино.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru
Прокуратура Швеции закрыла одно из самых громких дел XX века — об убийстве Улофа Пальме. За время следствия 130 человек сознались в совершении преступления, одного даже судили. Реального убийцу не нашли.
Версий — десятки: одна другой головокружительней: агент ЦРУ; агент КГБ; курдские боевики; сторонники апартеида в Африке…
И вот заявление: убийца — дизайнер, который хотел славы. И отчасти ее получил — давал интервью как свидетель.
Андрей Захаров изучил архивы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан по подозрению в убийстве 1994 года.
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