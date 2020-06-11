Кружевное белье с поясом для чулок стало новым трендом звезд
Как минимум три знаменитости, не сговариваясь, позировали в таком виде.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferrari; Instagram @maurahiggins
Среди знаменитостей модельного бизнеса наметился новый тренд. Множество звезд подиума внезапно стали выкладывать в Instagram снимки в нижнем белье с чулками и поясом.
Так, Маура Хиггинс устроила танцы перед зеркалом в кружевном комплекте цвета фуксии. Поклонников звезды это видео привело в восторг.
Примеру Хиггинг последовала Оливия Эттвуд. Она предпочла экспрессивно-синий комплект с поясом для чулок. Он выгодно смотрелся на девушке и перекликался с лазурным небом, на фоне которого томно позировала звезда.
Оливия Боуэн выбрала для снимка нежное белье белого цвета, удачно контрастирующее с ее татуировками.
Похожие публикации были замечены у Деми Симс, Рози Уильямс и других моделей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как селфи на коленях в откровенном белье стало новым трендом звезд на карантине.
Читайте также
83%
-0.05 77.92
0.57
Нашли ошибку?