Кружевное белье с поясом для чулок стало новым трендом звезд

Среди знаменитостей модельного бизнеса наметился новый тренд. Множество звезд подиума внезапно стали выкладывать в Instagram снимки в нижнем белье с чулками и поясом.

Так, Маура Хиггинс устроила танцы перед зеркалом в кружевном комплекте цвета фуксии. Поклонников звезды это видео привело в восторг.

Примеру Хиггинг последовала Оливия Эттвуд. Она предпочла экспрессивно-синий комплект с поясом для чулок. Он выгодно смотрелся на девушке и перекликался с лазурным небом, на фоне которого томно позировала звезда.

Instagram @oliviajade_attwood

Оливия Боуэн выбрала для снимка нежное белье белого цвета, удачно контрастирующее с ее татуировками.

Instagram @oliviadbowen

Похожие публикации были замечены у Деми Симс, Рози Уильямс и других моделей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как селфи на коленях в откровенном белье стало новым трендом звезд на карантине.