Селфи на коленях в откровенном белье стало новым трендом звезд на карантине

Откровенное фото в позе на коленях в нижнем белье стало повальным трендом звезд разной величины во время карантина, констатирует The Sun. В попытке проявить изобретательность и как-то разнообразить свои Instagram-аккаунты знаменитости демонстрируют купальники, нижнее белье, пижамы и прочие предметы гардероба, принимая как можно более соблазнительные позы на коленях.

Так, Ким Кардашьян сидя на коленях демонстрирует белье собственного брэнда, а британская модель Элли Браун сделала классическое селфи в зеркале в голубом бикини.

Instagram @kimkardashian

Участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон присела в знойную позу в гардеробной и на цветной купальник накинула полупрозрачную рубаху.

Instagram @lauraanderson1x

Модель Молли-Мэй Гаага, хоть и решила сфотографироваться в спальне в длинных коричневых штанах на завязке и бежевом топе, позу предпочла ту же.

Instagram @mollymaehague

А звезда реалити-шоу «Остров любви» Меган Бартон Хэнсон опустилась на колени, чтобы показать свою лучшую пижаму.

Не отстают от зарубежных звезд и россиянки. Стоя на коленях в кровати вязанную пижаму демонстрирует певица Виктория Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

В задумчивой позе на коленях в коротком обтягивающем платье сидит на фото актриса Настасья Самбурская.

Instagram @samburskaya

Начинающая 17-летняя актриса Мария Мельникова (дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой) ностальгирует по былым временам, стоя на коленях в маленьком черном купальнике.

Instagram @maryme.23

Аналогичные снимки можно увидеть в Instagram-аккаунтах Натальи Рудовой, Насти Каменских, Анфисы Чеховой и других отечественных знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда Comedy Woman Сысоева станцевала тверк на пляже с подругами. Артистка поделилась в Instagram архивным видео, записанным на морском побережье.