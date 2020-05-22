Селфи на коленях в откровенном белье стало новым трендом звезд на карантине
От зарубежных знаменитостей стараются не отставать и россиянки.
Фото: Instagram @mollymaehague
Откровенное фото в позе на коленях в нижнем белье стало повальным трендом звезд разной величины во время карантина, констатирует The Sun. В попытке проявить изобретательность и как-то разнообразить свои Instagram-аккаунты знаменитости демонстрируют купальники, нижнее белье, пижамы и прочие предметы гардероба, принимая как можно более соблазнительные позы на коленях.
Так, Ким Кардашьян сидя на коленях демонстрирует белье собственного брэнда, а британская модель Элли Браун сделала классическое селфи в зеркале в голубом бикини.
Участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон присела в знойную позу в гардеробной и на цветной купальник накинула полупрозрачную рубаху.
Модель Молли-Мэй Гаага, хоть и решила сфотографироваться в спальне в длинных коричневых штанах на завязке и бежевом топе, позу предпочла ту же.
А звезда реалити-шоу «Остров любви» Меган Бартон Хэнсон опустилась на колени, чтобы показать свою лучшую пижаму.
Не отстают от зарубежных звезд и россиянки. Стоя на коленях в кровати вязанную пижаму демонстрирует певица Виктория Дайнеко.
В задумчивой позе на коленях в коротком обтягивающем платье сидит на фото актриса Настасья Самбурская.
Начинающая 17-летняя актриса Мария Мельникова (дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой) ностальгирует по былым временам, стоя на коленях в маленьком черном купальнике.
Аналогичные снимки можно увидеть в Instagram-аккаунтах Натальи Рудовой, Насти Каменских, Анфисы Чеховой и других отечественных знаменитостей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда Comedy Woman Сысоева станцевала тверк на пляже с подругами. Артистка поделилась в Instagram архивным видео, записанным на морском побережье.
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