Медицинский десант прибыл для борьбы с коронавирусом в Дагестан

Ситуацию с коронавирусом в Дагестане уже сегодня оценит главврач московской Коммунарки. Денис Проценко возглавил десант опытных врачей, которые накануне вечером прилетели в республику на смену своим коллегам.

Несмотря на все усилия, ситуация с заболеваемостью COVID-19 здесь пока еще остается сложной. И бесценный опыт специалистов из Москвы, где смогли побороть опасную инфекцию теперь просто жизненно необходим в регионах.

Команду спасения встретил Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась.