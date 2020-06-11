Медицинский десант прибыл для борьбы с коронавирусом в Дагестан
Команду опытных врачей возглавил главврач московской Коммунарки Денис Проценко.
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Фото, видео: ТАСС / Салгереев Муса; 5-tv.ru
Ситуацию с коронавирусом в Дагестане уже сегодня оценит главврач московской Коммунарки. Денис Проценко возглавил десант опытных врачей, которые накануне вечером прилетели в республику на смену своим коллегам.
Несмотря на все усилия, ситуация с заболеваемостью COVID-19 здесь пока еще остается сложной. И бесценный опыт специалистов из Москвы, где смогли побороть опасную инфекцию теперь просто жизненно необходим в регионах.
Команду спасения встретил Мурад Магомедов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась.
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