Благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась
Врачи отмечают снижение нагрузки на местные стационары, а дагестанские медики получили возможность уделять больше внимания пациентам не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
Четыре с половиной тысячи россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано свыше 170 тысяч пациентов. По данным Оперативного штаба, зарегистрировано чуть больше девяти тысяч новых заражений. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, уже превысило десять с половиной миллионов.
Во многих регионах лечить инфицированных в больницах помогают военные медики. А бригады Минобороны возводят дополнительные мобильные госпитали. И эта поддержка помогает переломить ситуацию, как, например, в Дагестане.
«Хочется поблагодарить Министерство обороны, Министерство здравоохранения и правительство за оказанную нам помощь, без их помощи мы бы наверно и не справились бы», — заявил главный врач БЦГБ Гаджимурад Лабазанов.
Благодаря развернутым в республике мобильным госпиталям, значительно снизилась нагрузка на местные стационары, а дагестанские медики получили возможность уделять больше внимания пациентам не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.
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