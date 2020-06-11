Привет из 90-х: участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция

Полиция Краснодара разыскивает участников перестрелки в жилом микрорайоне.

На кадрах, снятых очевидцами, мужчины сначала громко выясняют отношения, затем звучат выстрелы.

Рядом в этот момент находились десятки людей. Началась паника. Прохожие бросились врассыпную. Сами зачинщики после перестрелки скрылись на автомобилях.

О пострадавших не сообщается.

На месте потасовки полицейские обнаружили гильзы, предположительно, от травматического оружия. Личности стрелков сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем экс-чиновник устроил стрельбу по людям?