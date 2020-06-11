Привет из 90-х: участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция
В микрорайоне, где конфликтующие устроили стрельбу, находились десятки людей.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Полиция Краснодара разыскивает участников перестрелки в жилом микрорайоне.
На кадрах, снятых очевидцами, мужчины сначала громко выясняют отношения, затем звучат выстрелы.
Рядом в этот момент находились десятки людей. Началась паника. Прохожие бросились врассыпную. Сами зачинщики после перестрелки скрылись на автомобилях.
О пострадавших не сообщается.
На месте потасовки полицейские обнаружили гильзы, предположительно, от травматического оружия. Личности стрелков сейчас устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем экс-чиновник устроил стрельбу по людям?
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