Привет из 90-х: участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция

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В микрорайоне, где конфликтующие устроили стрельбу, находились десятки людей.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Полиция Краснодара разыскивает участников перестрелки в жилом микрорайоне.

На кадрах, снятых очевидцами, мужчины сначала громко выясняют отношения, затем звучат выстрелы.

Рядом в этот момент находились десятки людей. Началась паника. Прохожие бросились врассыпную. Сами зачинщики после перестрелки скрылись на автомобилях.

О пострадавших не сообщается.

На месте потасовки полицейские обнаружили гильзы, предположительно, от травматического оружия. Личности стрелков сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем экс-чиновник устроил стрельбу по людям?

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