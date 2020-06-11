«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках и ботфортах назвала свое настоящее имя
Модель в очередной раз предстала перед камерой в крайне «горячем» образе.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель Анастасия Квитко, уже давно покорившая сеть и завоевавшая популярность как «русская Кардашьян» продолжает демонстрировать свои выдающиеся формы в откровенных нарядах. На этот раз звезда соцсетей примерила стринги-ниточки, и черный полупрозрачный кружевной бюстгальтер, который лишь частично прикрыл ее пышную грудь.
К такому эротичному нижнему белью Квитко подобрала черные лакированные ботфорты и похвасталась своим будоражащим образом в сторис. Интересно, что модель выложила такой «горячий» снимок как сопровождение к ответу на вопрос о своем настоящем имени, таким образом дав понять, что особый повод для таких пикантных кадров ей не нужен.
«Русская Кардашьян» заверила подписчиков, что ее действительно зовут Анастасия Квитко. А фолловеры тем временем разглядывали ее «аппетитную» фигуру и буквально потеряли рассудок от такой красоты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.
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