«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках и ботфортах назвала свое настоящее имя

|
Карина Бернтгольц
68

Модель в очередной раз предстала перед камерой в крайне «горячем» образе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, уже давно покорившая сеть и завоевавшая популярность как «русская Кардашьян» продолжает демонстрировать свои выдающиеся формы в откровенных нарядах. На этот раз звезда соцсетей примерила стринги-ниточки, и черный полупрозрачный кружевной бюстгальтер, который лишь частично прикрыл ее пышную грудь.

Instagram @anastasiya_kvitko

К такому эротичному нижнему белью Квитко подобрала черные лакированные ботфорты и похвасталась своим будоражащим образом в сторис. Интересно, что модель выложила такой «горячий» снимок как сопровождение к ответу на вопрос о своем настоящем имени, таким образом дав понять, что особый повод для таких пикантных кадров ей не нужен.

«Русская Кардашьян» заверила подписчиков, что ее действительно зовут Анастасия Квитко. А фолловеры тем временем разглядывали ее «аппетитную» фигуру и буквально потеряли рассудок от такой красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
68.62
-0.05 77.92
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Действия сотрудников дочки «Норникеля», препятствовавших работе журналистов МИЦ «Известия», проверят в СК
11:44
Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи летом— советы врача
11:37
Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове
11:28
«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках и ботфортах назвала свое настоящее имя
11:19
Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
11:11
За последние сутки в России COVID-19 победили 8367 человек

Сейчас читают

Кот Агаты Муцениеце уснул в биде — уморительное видео
Как определить судьбу по рукам? — советы хироманта
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок