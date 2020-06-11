«Мы немножко накопили»: Галкин и Пугачева не претендуют на помощь государства

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что его супруга Алла Пугачева наряду с другими знаменитостями запросила материальную помощь от государства в связи с пандемией. Ранее в интернете распространились неподтвержденные сведения о том, что Примадонна российской эстрады якобы владеет некой туристической фирмой, которая понесла серьезные убытки из-за распространения коронавируса, пишет «Утро.ру».

Галкин назвал всю эти данные фейком и попросил пользователей не доверять таким непроверенным фактам. Юморист отметил, что у его семьи достаточно средств, чтобы обеспечить себя в период пандемии и ни в какой дополнительной денежной поддержке ни он, ни его знаменитая супруга не нуждаются.

«Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают. <…>Как вы догадываетесь, мы немного накопили и можем немного посидеть в пандемию без работы. Более того, мы стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Нам не нужна материальная помощь от государства», — подытожил ведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторые звезды подали заявление на получение МРОТ от государства.